Названы различия между российской и итальянской бюрократией

«Например, когда я приезжала к папе, то за три недели умудрилась положить его в Склиф. Там его прооперировали, и я договорились о других операциях, которые ему должны были сделать», — вспомнила женщина. Она рассказала, что решила вопросы в нескольких инстанциях за пару дней. По словам Брянцевой, в Италии решение подобных вопросов могло бы растянуться на более долгий срок.

Героиня интервью высоко оценила работу столичных МФЦ, где можно получить помощь сразу по нескольким заявлениям. «В Риме такого нет: все раскидано по разным местам, и ты будешь терять время, сидеть в очереди по полдня, и все равно не решишь вопрос», — пояснила эмигрантка.

Ранее переехавшая в США россиянка с корейскими корнями Аюми рассказала о недостатках жизни в Америке. По ее мнению, к ним можно отнести дорогую и невкусную еду и зацикленность на карьере в ущерб семье.