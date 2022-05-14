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Названы различия между российской и итальянской бюрократией

Названы различия между российской и итальянской бюрократией
Фото: Romain Dancre / Unsplash

Россиянка Вероника Брянцева, в 1995 году переехавшая в Рим, в интервью «Мосленте» назвала различия между российской и итальянской бюрократией. Она отметила, что в Италии дела с бумажной волокитой обстоят гораздо хуже.

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«Например, когда я приезжала к папе, то за три недели умудрилась положить его в Склиф. Там его прооперировали, и я договорились о других операциях, которые ему должны были сделать», — вспомнила женщина. Она рассказала, что решила вопросы в нескольких инстанциях за пару дней. По словам Брянцевой, в Италии решение подобных вопросов могло бы растянуться на более долгий срок.

Героиня интервью высоко оценила работу столичных МФЦ, где можно получить помощь сразу по нескольким заявлениям. «В Риме такого нет: все раскидано по разным местам, и ты будешь терять время, сидеть в очереди по полдня, и все равно не решишь вопрос», — пояснила эмигрантка.

Ранее переехавшая в США россиянка с корейскими корнями Аюми рассказала о недостатках жизни в Америке. По ее мнению, к ним можно отнести дорогую и невкусную еду и зацикленность на карьере в ущерб семье.

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