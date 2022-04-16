Переехавшая в США россиянка рассказала о недостатках жизни в Америке

Россиянка с корейскими корнями Аюми переехала в США и прожила в этой стране пять лет. О недостатках жизни в Америке она рассказала в интервью «Мосленте».

По словам девушки, еда в супермаркетах и ресторанах США дорогая и невкусная. «Чтобы питаться в хорошем ресторане, нужны очень большие деньги. А даже в обычном заведении завтрак мог стоит 200 долларов», — отметила Аюми. Она вспомнила, что закупалась едой в местном аналоге «Азбуки вкуса». Продукты оттуда преподносились как экологичные и натуральные, однако они могли пролежать неделю и не испортиться.

Россиянка также поделилась непонятной ей особенностью американского менталитета. «Семья в США на третьем месте. На первом — карьера, на втором — кошечка или собачка, а вот уже потом отношения с близкими», — рассказала она. По ее словам, рожать детей в Америке очень дорого — стоимость детского сада составляет примерно три с половиной тысячи долларов в месяц, при этом ребенком там могут не заниматься, не давать игрушек и даже не выводить на прогулку.

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