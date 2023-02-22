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14:06, 22 февраля 2023
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Бывшая жена Павла Прилучного подала на него в суд

Бывшая жена Павла Прилучного подала на него в суд
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В суд на актера Павла Прилучного подала его бывшая жена актриса Агата Муцениеце, сообщается на официальном портале судов города Москвы. Причина — жилищные вопросы. Беседа по делу назначена на 6 марта.

По информации издания Starhit, в иске заявлено, что Муцениеце просит признать бывшего мужа утратившим право пользования столичной квартирой и выписать его из жилища. Эта четырехкомнатная квартира на северо-западе столицы была приобретена звездной четой незадолго до развода. Сейчас жилье оценивается в 30 миллионов рублей.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году спустя восемь лет брака. В браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее в честь своего 27-го дня рождения жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассекретила свою беременность.

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