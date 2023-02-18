Молодая жена Павла Прилучного рассекретила свою беременность
В честь своего 27-го дня рождения молодая жена звезды сериала «Мажор», актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассекретила свою беременность. Видеозаписью, на которой видно сильно округлившийся живот, артистка поделилась на личной странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Ну, привет, 27. Вхожу в свой новый год самым счастливым человеком. Он обещает быть ярким и насыщенным. Верю и очень жду», — подписала она публикацию.
В комментариях пользователи принялись поздравлять актрису и с праздником, и с первой беременностью. «Ребенок будет бомба», «Может девочка будет, такая нежная», «Шикарная! Легкой беременности», «Самая красивая фигура. Счастья, здоровья и легкой беременности», — прокомментировали юзеры.
Для Прилучного этот ребенок будет третьи. В браке с актрисой Агатой Муцениеце, брак с которой актер расторг в 2020 году, у них родились двое детей — мальчик и девочка.
Ранее Зепюр Брутян поделилась фотографией в черном бикини. «Витамин D», — подписала она фотографию, на которой стоит в открытом купальнике около бассейна лицом к солнцу с зарытыми глазами.