Молодая жена Павла Прилучного рассекретила свою беременность

В комментариях пользователи принялись поздравлять актрису и с праздником, и с первой беременностью. «Ребенок будет бомба», «Может девочка будет, такая нежная», «Шикарная! Легкой беременности», «Самая красивая фигура. Счастья, здоровья и легкой беременности», — прокомментировали юзеры.

Для Прилучного этот ребенок будет третьи. В браке с актрисой Агатой Муцениеце, брак с которой актер расторг в 2020 году, у них родились двое детей — мальчик и девочка.

Ранее Зепюр Брутян поделилась фотографией в черном бикини. «Витамин D», — подписала она фотографию, на которой стоит в открытом купальнике около бассейна лицом к солнцу с зарытыми глазами.