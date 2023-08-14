Бывшая жена известного игрока в покер покусала полицейского в Подмосковье

Экс-жена известного профессионального игрока в покер Алексея Юзикова Олеся напала на человека и покусала полицейского по пути в свой дом в подмосковной Барвихе, сообщает SHOT.

Стало известно, что Юзикова возвращалась домой под утро и в какой-то момент начала бросаться на людей. Приехавшие на место правоохранители попытались задержать женщину, но она напала и на них, укусив в предплечье сержанта.

Полицейским все же удалось задержать буйную россиянку. Сначала ее доставили в отдел, а потом направили на лечение в наркодиспансер.

Игрок в покер Алексей Юзиков был известен в 2000-2010 годы. Он зарабатывал сотни тысяч долларов на азартной карточной игре. Бывшие влюбленные развелись в 2022 году. У них есть двое общих детей.

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