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18:19, 15 февраля 2023
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Пассажирка летящего в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда

Пассажирка летящего в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда
Кадр: Telegram-канал Mash

Разделась до пояса и укусила стюарда после полученного за курение в туалете замечания пассажирка летящего из Ставрополя в Москву самолета. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал Mash.

«Вашему вниманию — экстремальный стриптиз. Дама курила в туалете, разделась догола и стала ломиться к пилотам, крича, что все умрут. Потом покусала бортпроводника, а остаток полета провела в наручниках», — говорится в сообщении канала.

«Я уже знаю, что в психушку или в тюрьму попаду, но вообще хочу к пилоту», — заявляет буйная россиянка на опубликованных кадрах. В ролике также можно увидеть окровавленную рубашку одного из стюардов.

Угомонить женщину помогли летевшие бизнес-классом пассажиры, уточняется на канале. Они сначала надели на нее бюстгальтер, потом — пластмассовые наручники. Остаток полета дебоширка провела под наблюдением известного теледоктора, оказавшегося на борту.

По данным источника «Мосленты», позже в дежурную часть полиции аэропорта Шереметьево поступило сообщение из местного медпункта. Туда за помощью обратился один из бортпроводников. У него диагностировали «укушенную рану верхней трети правого плеча».

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