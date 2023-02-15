Пассажирка летящего в Москву самолета разделась до пояса и укусила стюарда

Разделась до пояса и укусила стюарда после полученного за курение в туалете замечания пассажирка летящего из Ставрополя в Москву самолета. Кадрами с места событий поделился Telegram-канал Mash.

«Вашему вниманию — экстремальный стриптиз. Дама курила в туалете, разделась догола и стала ломиться к пилотам, крича, что все умрут. Потом покусала бортпроводника, а остаток полета провела в наручниках», — говорится в сообщении канала.

«Я уже знаю, что в психушку или в тюрьму попаду, но вообще хочу к пилоту», — заявляет буйная россиянка на опубликованных кадрах. В ролике также можно увидеть окровавленную рубашку одного из стюардов.