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Бывший бойфренд Бузовой сообщил о «пополнении в семье»

Бывший бойфренд Бузовой сообщил о «пополнении в семье»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший бойфренд певицы и телеведущей Ольги Бузовой, видеоблогер и рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Dava, сообщил о «пополнении в семье». Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). 29-летний россиянин купил новый автомобиль Cadillac Escalade.

«Пополнение в семье! Принимаю поздравления!» — написал он под фотографиями с черно-белой иномаркой. Фолловеры поздравили Манукяна с отличной покупкой и пожелали ему хороших дорог.

На одном из опубликованных снимков Dava держит в руках внушительное количество пачек денег. Судя по информации на официальном сайте Cadillac, покупка машины бизнес-класса обошлась блогеру более чем в девять миллионов рублей.

Ранее Манукян рассказал о столичном районе, который внушает ему опасения. Рэпер отметил, что в столице у него нет нелюбимых мест, однако один из районов он считает плохим.

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