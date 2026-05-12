Опубликовано 12 мая 2026, 10:44
Бывший главред журнала «Эхо планеты» покончил с собой в Москве

Экс-главред журнала «Эхо планеты» Валентин Василец покончил с собой в Москве.
Фото: Зотин Игорь / ТАСС

Бывший главный редактор общественно-политического журнала «Эхо планеты» Валентин Василец найден мертвым на юго-западе Москвы. По предварительной информации, он покончил с собой. Об этом во вторник, 12 мая, со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, ранее у мужчины скончалась супруга.

Источник РЕН ТВ уточнил, что Василец умер 11 мая. Его жена ушла из жизни в конце апреля, мужчина очень тяжело переживал эту трагедию. Кроме того, он страдал деменцией.

