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23:32, 10 ноября 2022
1 мин.

Бывший муж Бородиной показал ремонт в московской квартире

Бывший муж Бородиной показал ремонт в московской квартире
Фото: @zimamoscow

Ремонт в московской квартире показал бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров. Фотографиями обновленного жилья он поделился в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Квартира предпринимателя оформлена в нейтральных бежевых, белых и серых оттенках. В интерьере преобладают золотистые акцентные детали. На снимках видно приглушенное освещение в жилых комнатах и ванной.

Многие оценили выбранный Омаровым дизайн. «Очень стильно и лаконично», «Ничего лишнего, уютно», «Красота в деталях», — написали пользователи. Кто-то отметил, что квартира бизнесмена выглядит мрачно и напоминает типичное «жилище холостяка».

Ранее ремонт в своей квартире показала телеведущая Эвелина Бледанс. Звезда приобрела в ипотеку «двушку» в жилом комплексе бизнес-класса.

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