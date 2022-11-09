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13:53, 09 ноября 2022
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Эвелина Бледанс показала ремонт в московской квартире

Эвелина Бледанс показала ремонт в московской квартире
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Ремонт в своей московской квартире показала журналистам Teleprogramma.pro актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Артистка приобрела в ипотеку «двушку» в жилом комплексе бизнес-класса.

Квартира телеведущей оформлена в синих тонах, на этом фоне выделяются яркие акцентные детали. Позолоченные светильники и фурнитура сочетаются с белым потолком и лепниной из гипса. «Ремонт продолжался год. Осталось доделать совсем немного: в гостиной и в ванной комнате пока торчат проводки, так как никак не могу найти антикварные светильники нужного размера. И еще нужно докупить тумбы», — рассказала Бледанс.

Актриса уточнила, что это ее первое жилье в Москве. «Все-таки решилась и очень счастлива, что у меня теперь есть такая красивая, хоть и небольшая, квартира. Теперь осознаю, что я уже давно могла бы взять жилье в ипотеку, так как платеж вполне себе подъемный», — призналась она.

Ранее подробностями ремонта в подмосковном доме поделилась ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. По ее словам, отделочные работы внутри здания еще продолжаются.

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