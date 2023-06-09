Бывший муж Бузовой попал на видео во время инъекций ботокса в лицо
Пользователи сети высмеяли прибегшего к инъекциям ботокса футболиста Тарасова.
36-летний российский футболист, бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обратился к косметологам за инъекциями ботокса в лицо. Видеозапись, сделанная во время процедуры, появилась в аккаунте московской клиники в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На кадрах врач сделала звездному посетителю уколы в лоб, зону межбровного пространства и в область рядом с носом. Ролик высмеяли подписчики Telegram-канала YOBAJUR.
«Ну такому лбу укольчики не помогут точно», «Бьюти-блогер же», «Чистка лица бы ему тоже не помешала», «Ему он необходим, как воздух», «У него лицо — одна большая морщина», — прокомментировали видеозапись юзеры.
Однако нашелся один пользователь сети, поддержавший преображение Тарасова. «И что такого?! Мужчины тоже должны следить за своим внешним видом», — написала подписчица канала.
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