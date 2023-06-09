Бывший муж Бузовой попал на видео во время инъекций ботокса в лицо

36-летний российский футболист, бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обратился к косметологам за инъекциями ботокса в лицо. Видеозапись, сделанная во время процедуры, появилась в аккаунте московской клиники в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах врач сделала звездному посетителю уколы в лоб, зону межбровного пространства и в область рядом с носом. Ролик высмеяли подписчики Telegram-канала YOBAJUR.