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18:09, 03 февраля 2023
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Пластический хирург назвал лучшие методы устранения первых признаков старения

Пластический хирург назвал лучшие методы устранения первых признаков старения
Фото: Unsplash

Лучшие методы устранения первых признаков старения назвал в беседе с «Мослентой» ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

«Первое — блефаропластика. Это операция по коррекции формы век и разреза глаз. Процедура помогает убрать нависшие веки, избавиться от мешков и синяков под глазами, устранить мимические морщины и скорректировать разрез глаз. Это то, с чего следует начинать путь к омоложению», — сказал хирург

Он добавил, что результат блефаропластики заметен с первых минут, а восстановление проходит быстро и легко. Послеоперационные синяки и отеки сходят в течении 7-14 дней, а операция позволяет визуально сбросить до десяти лет.

Далее хирург назвал липофилинг. Это инновационная методика инъекций собственных жировых клеток, которая позволяет за одну процедуру избавиться от лишних жировых отложений в проблемных зонах и добавить недостающий объем в ту зону, где его не хватает. Липофилинг применяют не только для коррекции фигуры, но и как омолаживающую процедуру для лица, шеи и кистей рук, уточнил он.

«Пересаженные жировые клетки способны запускать процесс активной выработки коллагена и эластина. Материал берется из живота, бедер, второго подбородка и зоны над коленями. Жировые клетки обрабатываются и вводятся под кожу в области лица, шеи, кистей рук. Такие инъекции положительно влияют на процесс обмена веществ, приводят кожу в тонус и положительно сказываются на ее качестве — морщины и складки разглаживаются, кожа подтягивается», — уточнил он

Кроме того, омолодиться помогут и инъекции ботокса. Гогиберидзе предупредил, что хотя они и не помогают решить проблему старения радикально, но смогут отсрочить появление первых признаков старения на полгода-год. Врач уверяет, что ботулинотерапия — альтернатива хирургическому вмешательству и отлично подойдет для разглаживания морщин в области лица и шеи.

По его словам, все возможные возрастные трансформации кожа переживает к 50-55 годам. Именно в этом возрасте пластические хирурги рекомендуют прибегать к противовозрастным операциям, когда процесс старения еще не зашел достаточно далеко, но уже находится в стадии активного развития. Однако первые видимые морщины могут появиться уже после 25 лет — все зависит от образа жизни, генетики, типа старения кожи и анатомических особенностей лица пациента. В таком случае Гогиберидзе рекомендует воспользоваться омолаживающими процедурами аппаратной косметологии.

«Аппаратные методики помогут поддерживать кожу лица и шеи в тонусе и станут достойной альтернативой пластике в борьбе с первыми морщинами. Аппаратные техники позволяют избавиться от пигментных пятен, мелких морщин, растяжек, сосудистых звездочек, шрамов и других дефектов на коже. Эффект от таких процедур результативный и довольно длительный — кожа остается чистой, гладкой и упругой от нескольких месяцев до полугода. При желании процедуры можно регулярно повторять», — объяснил эксперт

Ранее о повышении интереса мужчин к интимной пластике, липосакции и другим видам эстетических операций рассказал пластический хирург столичной сети клиник «Семейная» Никита Молотков. Специалист перечислил наиболее популярные запросы со стороны мужчин.

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