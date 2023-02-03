Пластический хирург назвал лучшие методы устранения первых признаков старения

По его словам, все возможные возрастные трансформации кожа переживает к 50-55 годам. Именно в этом возрасте пластические хирурги рекомендуют прибегать к противовозрастным операциям, когда процесс старения еще не зашел достаточно далеко, но уже находится в стадии активного развития. Однако первые видимые морщины могут появиться уже после 25 лет — все зависит от образа жизни, генетики, типа старения кожи и анатомических особенностей лица пациента. В таком случае Гогиберидзе рекомендует воспользоваться омолаживающими процедурами аппаратной косметологии.