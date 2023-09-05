Бывший заключенный ударил себя ножом в живот в полицейском участке в Москве

Бывший заключенный ударил себя ножом в живот, чтобы не лечиться от наркомании, сообщает Telegram-канал Shot. Сообщается, что мужчина остался жив.

По имеющейся информации, 46-летний мужчина после выхода из колонии за кражу должен был постоянно отмечаться в полицейском участке. Однако выяснилось, что он начал употреблять запрещенные вещества и был задержан.

После заявления сотрудницы полиции о необходимости отправки его в реабилитационный центр задержанный достал из трусов нож и ударил себя им в живот. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. В отношении женщины-полицейского проводится служебная проверка.

Ранее россиянин испугался личного досмотра и проглотил наркотики в столичном аэропорту.