10:16, 12 июня 2023
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Россиянин испугался личного досмотра и проглотил наркотики в столичном аэропорту
Россиянин испугался личного досмотра и проглотил наркотики в аэропорту Шереметьево.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россиянин испугался личного досмотра и проглотил наркотики в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».
По имеющейся информации, 40-летний мужчина собирался на рейс Москва — Стамбул, однако сотрудники таможенной службы заметили у него запечатанный пакет, предположительно, с сильнодействующими наркотиками.
Чтобы избежать задержания, россиянин решил проглотить пакет с запрещенными веществами, поле чего ему сразу же стало плохо. Спасти его не удалось.
Ранее экс-футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова задержали с метадоном в столичном районе Солнцево.