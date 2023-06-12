Россиянин испугался личного досмотра и проглотил наркотики в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».

По имеющейся информации, 40-летний мужчина собирался на рейс Москва — Стамбул, однако сотрудники таможенной службы заметили у него запечатанный пакет, предположительно, с сильнодействующими наркотиками.

Чтобы избежать задержания, россиянин решил проглотить пакет с запрещенными веществами, поле чего ему сразу же стало плохо. Спасти его не удалось.

Ранее экс-футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова задержали с метадоном в столичном районе Солнцево.