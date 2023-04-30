Токсиколог развеял миф о целебных свойствах водки

Миф о целебных свойствах водки развеял в интервью «Радио Sputnik» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он заявил, что этот алкогольный напиток не имеет никакого целебного эффекта.

Эксперт пояснил, что раньше водку использовали как обезболивающее и антисептик, но в наши дни существует множество более безопасных альтернатив. По словам Водовозова, водка работает очень плохо и может приводить к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, он посоветовал ни в коем случае не использовать водку для лечения инфекционных заболеваний, так как этанол, являющийся основным действующим веществом напитка, подавляет иммунитет. Таким образом подобное «лекарство» только усугубит развитие болезни.

Ранее педиатр развеяла миф о пользе обтирания детей водкой при лихорадке.