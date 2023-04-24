Названа цена брони лучших мест для шашлыков в московских парках

Удобное место в парках Москвы и Московской области на известном сайте объявлений предлагают занять для жителей региона предприимчивые москвичи. Цена брони лучших локаций начинается от 500 рублей и достигает 3000 рублей.

Авторы объявлений поясняют, что уже к 7:00-8:00 в теплые выходные дни в парках все лучшие места для жарки шашлыков заняты. Поэтому занимать беседки за деньги начинают уже с 4:00-5:00, пока общественный транспорт еще не работает.

Кроме основной услуги предлагается также уборка прилегающей территории, оформление стола, розжиг мангала и даже обмотка беседки пленкой в дождливую погоду. Стоимость дополнительных услуг обговаривается отдельно.

Ранее житель подмосковного Щелкова нашел на дачном участке метеорит и выставил его на продажу за полмиллиона рублей.