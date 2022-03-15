Под Москвой накрыли лабораторию с производством центнера наркотиков в месяц

Под Москвой, в Пушкинском городском округе, накрыли лабораторию с производством более центнера наркотиков в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа».

По информации источника, правоохранители обнаружили и ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию в Подмосковье, которая была оборудована в частном домовладении, специально арендованном злоумышленниками для изготовления, хранения и фасовки запрещенных веществ. Выяснилось, что ее производственная мощность составляла более 100 килограммов наркотических веществ в месяц.

При обыске в доме было обнаружено более 20 килограммов приготовленного к сбыту наркотического средства мефедрона, лабораторное оборудование, емкости и химические реактивы.

Следователи предполагают, что незаконным производством руководили лица, находящиеся на территории иностранного государства, посредством социальных сетей и мессенджеров. На данный момент полицейские предотвратили распространение на территории страны свыше 60 тысяч разовых доз наркотика. Стоимость данной партии на черном рынке составляет более 40 миллионов рублей.

Также следователи задержали троих участников группы, которые обеспечивали изготовление и последующее распределение оптовых партий наркотических средств через тайники-закладки между соучастниками, отвечающими за их дальнейшую реализацию. Против них возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что участковый ОМВД по району Вешняки на востоке Москвы был изобличен в незаконном хранении наркотиков в опорном пункте полиции.