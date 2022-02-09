В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции

Участковый ОМВД по району Вешняки на востоке Москвы был изобличен в незаконном хранении наркотиков в опорном пункте полиции, пишет «МК».

Стало известно, что еще в 2019 году сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и изъяли у него 96,02 грамма наркотического вещества. Тайник был устроен в опорном пункте, однако впоследствии улики не передали на уничтожение. По словам участкового, он ликвидировал их самостоятельно в том же году. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее москвича с необычным именем и фамилией Кинг Конг задержали в столичном районе Хорошево-Мневники.