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В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции

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В Москве участковый устроил тайник с наркотиками в опорном пункте полиции
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Участковый ОМВД по району Вешняки на востоке Москвы был изобличен в незаконном хранении наркотиков в опорном пункте полиции, пишет «МК».

Стало известно, что еще в 2019 году сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и изъяли у него 96,02 грамма наркотического вещества. Тайник был устроен в опорном пункте, однако впоследствии улики не передали на уничтожение. По словам участкового, он ликвидировал их самостоятельно в том же году. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

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