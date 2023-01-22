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05:34, 22 января 2023
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Россияне назвали цену детского комплекта зимней одежды в СССР

Россияне назвали цену детского комплекта зимней одежды в СССР
Фото: Николаев А. / Фотохроника ТАСС

Цену стандартного детского комплекта зимней одежды в эпоху СССР назвали россияне в группе «Рожденные в СССР» соцсети «ВКонтакте».

Как отметил один из юзеров, дети в СССР ходили в цигейковых шубах с резиновыми ремешками с пряжкой, кроличьих шапках модели «эскимоска» и мохеровых шарфах, обычно завязанных сзади. Этот набор, по словам фолловера сообщества, обходился в 41,2 рубля: шуба стоила 30 рублей, ремешок — 1,2 рубля, шапка — шесть рублей, шарф — четыре.

«Шубы очень теплые, даже в снегу спать можно. Но тесно в них было: если упал, оставалось только ждать, пока поднимут», «Мой шарф даже дети износить не могут», «Шарф на спине завязывали, чтобы мохер в рот не лез, и взрослым было удобно нас ловить, как за поводок», «Еще и варежки на резинке через рукава, чтобы не потерять», «Весь комплект передавался из поколения в поколение», — вспомнили россияне.

Ранее россияне назвали броней популярную у детей в СССР зимнюю одежду.

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