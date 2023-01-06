Россияне назвали броней популярную у детей в СССР зимнюю одежду

Россияне назвали броней популярную в прошлом веке зимнюю одежду. В группе «СССР — Вспомним как это было» социальной сети «ВКонтакте» они обсудили детские цигейковые шубки.

«Это были бронешубы: сел и не смог встать», «И стояли эти шубы колом, ни руки согнуть, ни наклониться, ни повернуться. Напоминает какую-то серьезную броню», «Хорошо было зато с горок кататься — не ушибешься», «Мои воспоминания из детства: тяжело, неудобно, ни нагнуться толком, ни побегать, по спине и под шапкой вечно ручейки бегут, потому что жарко», — написали пользователи группы.

По словам одной из подписчиц, такие шубы были крайне неудобные в носке: тяжелые, стесняющие движения, быстро мокли, скатывались в рукавах и имели застежку, с которой было сложно справляться. Тем не менее она отметила, что любые морозы в них были нипочем.

Ранее кинолог назвал нуждающиеся в зимней одежде породы собак. В теплой одежде в первую очередь нуждаются крошечные компаньоны, собаки, у которых есть проблемы со здоровьем, бесшерстные питомцы.