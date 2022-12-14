Раскрыты цены билетов на концерт Лепса в новогоднюю ночь в Москве

Цены билетов на концерт певца Григория Лепса в новогоднюю ночь в Москве раскрыла «Комсомольская правда». 31 декабря популярный исполнитель выступит в зале «Барвиха Luxury Village».

Вместе с Лепсом на сцену выйдет певица Анна Asti. Источник сообщил, что стоимость столика у сцены на шесть персон составит 900 тысяч рублей. Билеты на места за более дальними столами обойдутся в 720 тысяч рублей. Размещение в глубине зала стоит от 280 до 600 тысяч рублей.

В стоимость билета входит ужин с бокалом игристого и блюдами от французских шеф-поваров, в меню: сельдь под шубой с сусальным золотом, пате из фуа-гра, оливье с телячьей вырезкой, картофельная эспума с черной икрой, заливное из осетрины, краб с соусом из васаби. Гостям-вегетарианцам предложат отдельное меню.

Ранее стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Стоимость посещения знаменитой постановки на новогодних каникулах составляет до 300 тысяч рублей на двоих.