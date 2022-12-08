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18:44, 08 декабря 2022
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Стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре

Стали известны цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре
Фото: Юлия Морозова / Коммерсантъ

Цены перекупщиков на балет «Щелкунчик» в Большом театре стали известны из объявлений на популярном сайте. Стоимость посещения знаменитой постановки составляет до 300 тысяч рублей на двоих.

Автор одного из объявлений сообщил, что продает два билета на «Щелкунчик» в партер с датой на новогодних праздниках. «Сдам билеты в кассе перед вами, после чего вы сможете выкупить их по цене театра (15 тысяч рублей за одно место). Переуступка билетов по 150 тысяч рублей за каждый», — предложил мужчина схему покупки. Он добавил, что изначально покупал билеты для своей семьи.

В объявлении о продаже билетов за 200 тысяч рублей указано, что они именные. «Два места на 3 января 2023-го. Прекрасный подарок на Новый год и Рождество!» — сказано в описании лота.

Ранее у Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих купить билеты на «Щелкунчика». Люди начали собираться у касс еще в ночное время.

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