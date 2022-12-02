Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу

Цены на популярные деликатесы к новогоднему столу — рыбу, икру, колбасы, фрукты и игристые вина — пообещали не повышать. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия», — объяснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, российские ритейлеры заморозят стоимость продукции при помощи акций, скидок и привлекательных цен, чтобы не потерять покупателей.

Не ожидают большого роста цен перед Новым годом и в Минсельхозе. По мнению экспертов ведомства, они изменятся максимум на один-два процента.

Ранее прогноз на подорожание ряда популярных продуктов в России дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, повышение цен на продукты для новогоднего стола начнется с 1 декабря.