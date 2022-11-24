Город
10:36, 24 ноября 2022
1 мин.

Экономист дал прогноз на подорожание популярных продуктов

Экономист дал прогноз на подорожание популярных продуктов
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Прогноз на подорожание ряда популярных продуктов в России в эфире радио Sputnik дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, повышение цен на продукты для новогоднего стола начнется с 1 декабря.

«Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — отметил он.

Экономист полагает, что цены вырастут на 5-15 процентов в зависимости от категории товаров. По мнению Беляева, больше всего подорожают рыбные деликатесы и икра. Деликатесные мясные копчености и алкоголь, предположительно, подорожают на 10 процентов.

«Хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет. В меньшей степени, то есть примерно на пять процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов», — рассказал Беляев.

Ранее стало известно, что онлайн-продажу отечественных вин запустят в столице и области с 1 ноября 2023 года. Продлится программа до 31 июля 2026-го.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.