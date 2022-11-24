Экономист дал прогноз на подорожание популярных продуктов

Прогноз на подорожание ряда популярных продуктов в России в эфире радио Sputnik дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, повышение цен на продукты для новогоднего стола начнется с 1 декабря.

«Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — отметил он.

Экономист полагает, что цены вырастут на 5-15 процентов в зависимости от категории товаров. По мнению Беляева, больше всего подорожают рыбные деликатесы и икра. Деликатесные мясные копчености и алкоголь, предположительно, подорожают на 10 процентов.

«Хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет. В меньшей степени, то есть примерно на пять процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов», — рассказал Беляев.

Ранее стало известно, что онлайн-продажу отечественных вин запустят в столице и области с 1 ноября 2023 года. Продлится программа до 31 июля 2026-го.