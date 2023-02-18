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06:38, 18 февраля 2023
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Москвичей возмутили цены на огурцы в столичных магазинах

Москвичей возмутили цены на огурцы в столичных магазинах
Фото: unsplash

Возмущение резко выросшим ценам на огурцы выразили москвичи в комментариях в Telegram-канале «Что там в Москве?» под фото ценника в одном из столичных магазинов. Килограмм огурцов там продают за 349 рублей.

«Реально огурцы 260-280 рублей в среднем сейчас стоят», «Огурцы уже и по 500 плюс рублей есть», «И это еще не дорогие огурцы, те, что вкусные, стоят 600 рублей за килограмм», «Золотые что ли?», «Я, мягко говоря, в шоке», — прокомментировали юзеры.

Ранее лучшие продукты для снятия отеков назвала диетолог Дарья Русакова. По ее словам, это кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия, в том числе и огурцы.

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