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18:01, 04 февраля 2023
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Названы лучшие продукты для снятия отеков

Названы лучшие продукты для снятия отеков
Фото: Unsplash

Лучшие продукты для снятия отеков назвала «Москве 24» кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, это кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия.

«Как правило, от отеков избавляют продукты, обладающие мочегонным действием. Они богаты калием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага», — уточнила она.

Чтобы не допускать отеков, специалист рекомендует исключить из рациона соль и еду с консервантами и сахаром, так как они задерживают воду в организме. Она уточнила, что употребление соли необходимо сократить до 2,5 грамма в сутки.

Ранее миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день развеял телеведущий и врач Александр Мясников. Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.

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