Яна Рудковская назвала цены на тренировки в академии Плющенко

Цены на занятия в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко назвала в интервью RT его жена, продюсер и предприниматель Яна Рудковская. Она сообщила, что абонемент на тренировки в школе стоит 50 тысяч рублей.

«А бесплатные тренировки, как и индивидуального спонсора, сначала нужно заслужить. Как заслужили их те же Соня Титова, Кирилл Сарновский, Соня Муравьёва, Вероника Жилина и другие наши спортсмены», — цитирует Рудковскую RT.

Жена олимпийского чемпиона привела пример с родителями девочки, заявившими, что их дочь — «звезда» и поэтому должна тренироваться бесплатно. По словам Рудковской, ее муж в таких случаях отвечает, что «в академии Плющенко есть только одна звезда — это он сам».

Кроме того, продюсер заявила о важности жестких правил в спортивной школе. «Особенно в части спортивной дисциплины и подчинения тренеру. Невозможно, чтобы ребенок управлял процессом», — объяснила Рудковская.

Ранее супруга Плющенко показала на видео «идеальную спальню» в их доме после ремонта.