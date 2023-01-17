Названо время церемонии прощания с Инной Чуриковой в Москве

Место и время церемонии прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой называет РИА Новости. Прощание пройдет во вторник, 17 января, в Храме Христа Спасителя в Москве, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Начало церемонии назначено на 11:00. Гражданской панихиды в театре не запланировано, сообщает РИА Новости. Изначально сообщалось, что прощание с актрисой состоится в театре «Ленком», где она служила с 1975 года, однако семья Чуриковой приняла решение об изменении места.

Актриса скончалась 14 января на 80-м году жизни. Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе «Начало», «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли» и других известных картинах.

Ранее 16 января столичный театр «Ленком Марка Захарова» снял афиши в память о Чуриковой.