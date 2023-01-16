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13:21, 16 января 2023
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Театр «Ленком» снял афиши в память об Инне Чуриковой

Театр «Ленком» снял афиши в память об Инне Чуриковой
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Столичный театр «Ленком Марка Захарова» снял афиши в память о советской и российской актрисе, народной артистке СССР Инне Чуриковой. Снимок с места событий опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На фото видно, что со стендов на фасаде здания театра убрали все анонсы постановок. На земле около стендов лежат цветы.

В «Ленкоме» сообщили, что церемония прощания с Чуриковой пройдет 17 января в храме Христа Спасителя в Москве.

Народная артистка СССР умерла в субботу, 14 января, в одной из столичных больниц. Ей было 79 лет.

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