Театр «Ленком» снял афиши в память об Инне Чуриковой

Столичный театр «Ленком Марка Захарова» снял афиши в память о советской и российской актрисе, народной артистке СССР Инне Чуриковой. Снимок с места событий опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На фото видно, что со стендов на фасаде здания театра убрали все анонсы постановок. На земле около стендов лежат цветы.

В «Ленкоме» сообщили, что церемония прощания с Чуриковой пройдет 17 января в храме Христа Спасителя в Москве.

Народная артистка СССР умерла в субботу, 14 января, в одной из столичных больниц. Ей было 79 лет.