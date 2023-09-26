Протоиерей Дмитрий Рощин придумал необычный способ завлечь людей в церкви

О необычным способе завлечь людей в церкви в беседе с «Мослентой» рассказал протоиерей, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин.

«Надо, чтобы люди понимали, что церковь — это место, в которое можно прийти в любое время, в любой час, где тебя рады видеть, к тебе открыты, расположены. И не обязательно требуют, чтобы ты был крещен и воцерковлен», — сказал он.

По словам протоиерея, нужно делать то, что у людей вызывает отклик. Если есть место, можно сделать сквер для прогулок, открыть кафе, кружки для детей и подростков, музыкальные занятия для всех желающих и прочее. Сам Рощин решил учить прихожан боксу.

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