Назван адрес самой современной православной кофейни в Москве

О кинопоказах в православном кафе-трапезной «Антипа» при церкви Антипия на Колымажном дворе стало известно «Мосленте». Точный адрес заведения: Колымажный переулок, 8/4, строение 1.

Интерьер в этом кафе минималистичный: белые стены, золотистые светильники, панорамные окна в пол, стойка баристы и девять украшенных мозаичными вставками столиков.

По четвергам в трапезной устраивают кинопоказы, что для пространства при православном храме пока большая редкость.

Церковь Антипия в целом славится современным подходом к работе с паствой: здесь много молодых прихожан, а в лавке при храме можно приобрести толстовки, майки и четки с фирменным логотипом «Антипа».

В кофейне можно угоститься капучино, латте, лавандовым рафом, черным фильтр-кофе и американо. В меню также есть сэндвичи, киши, чизкейки и сладкие кексы собственного производства.

Ранее была названа трапезная с самыми высокими ценами в Москве.