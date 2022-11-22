Названа самая частая у россиян причина обращения к психологу

Самой частой причиной обращения к психологу у россиян стала тревожность, сообщает Forbes со ссылкой на исследование проекта «Здоровье Mail.ru». Эту проблему назвал 31 процент опрошенных, обращавшихся к специалисту.

Столько же респондентов заявили, что записывались на прием к врачу из-за депрессии. Еще для 11 процентов причиной обращения стала низкая самооценка. 10 процентов сообщили, что работали с психологом после нездоровых отношений или потери близкого человека.

При этом 72 процента опрошенных россиян никогда не обращались к психологам и психотерапевтам. Из 28 процентов, посещавших специалистов, 19 процентов приходили на прием только один раз для решения конкретного запроса. О том, что у них нет денег на психотерапию, заявили 14,8 процента россиян.

Большинство опрошенных считают, что у них нет проблем с психическим здоровьем. 66 процентов респондентов заявили, что ценят свои личные границы, более половины отметили, что любят себя. Почти четверть считает, что лучшая самопомощь для них — это побыть в одиночестве. В то же время 17 процентов стараются проводить время с близкими, чтобы улучшить свое состояние. 17,2 процента респондентов считают, что у них есть нерешаемые эмоциональные трудности.

Ранее об опасности несвоевременного обращения за лечением заявил психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Руслан Исаев. Он предупредил, что прогрессирующее психическое расстройство может привести к серьезным осложнениям.