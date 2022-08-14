Врач предупредила россиян об опасности частого приема душа

Об опасности частого приема душа с моющими средствами россиян предупредила врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая. Ее процитировал сайт «Доктор Питер».

«Наша кожа покрыта защитной мантией — кислотной пленкой, состоящей из микроорганизмов и полезных липидов. Если ее постоянно счищать, то откроются ворота для проникновения инфекций и обезвоженности кожи», — заявила эксперт.

По словам Дышлевой, вполне допустимо принимать душ с мылом или гелем для душа не более двух раз в день. «При этом американские дерматологи уверены, что использовать моющие средства для всего тела нужно не более двух раз в неделю, исключение составляет только жаркое время года, когда это можно делать чаще», — отметила она.

Врач уточнила, что каждый день с помощью моющих вредств необходимо мыть только те места, где расположено большое количество потовых желез — паховую область, подмышки и ноги. Дело в том, что в мыле и геле для душа есть лаурилсульфат или лауретсульфат натрия, которые при частом применении приводят к разрушению липидного слоя. «К тому же, водопроводная вода на пути к нам проходит несколько степеней очистки и обеззараживания, что тоже негативно сказывается на состоянии эпидермиса, увеличивая риск, аллергических реакций и появления дерматита», — сказала Дышлевая.

Чем выше температура воды, тем она вреднее для кожного покрова, продолжила специалист. «Горячая вода вкупе с моющими средствами — это еще больший удар по коже. В идеале вода должна быть теплой и комфортной, чтобы не стать стрессом для эпидермиса. В холодное время года прием слишком горячего душа может привести к сухости и шелушению кожи», — сказала она.

Дерматокосметолог уточнила, что волосы и кожу головы следует мыть по мере загрязнения. «Кожа головы, как и лица, может быть жирной, сухой, чувствительной и нормальной. И если у вас жирная кожа головы, вы активно пользуетесь средствами для укладки, занимаетесь спортом, то вам очень сложно поддерживать чистоту волос без частого мытья», — объяснила Дышлевая. Она добавила, что при частом мытье головы важно использовать шампуни для ежедневного применения и не мыть волосы слишком горячей водой.

Ранее отказаться от умывания мылом россиян призвала врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.