Названы три самые частые ошибки в макияже

Три самые частые ошибки женщин при нанесении макияжа назвала «Мосленте» ведущий российский визажист, международный преподаватель Яна Панфиловская. Она призвала уделять больше внимания уходу за лицом, отказаться от ярких бровей и активного высветления кожи.

«Девушки часто совершают одну и ту же ошибку: не ухаживают за кожей и не готовят ее к нанесению косметики. Это не только утренний и вечерний ритуалы, но и очищение и увлажнение кожи перед тем, как начать краситься», — пояснила эксперт. Кроме того, после уходовой части лицо нужно тщательно затонировать. Неровный цвет лица способен испортить макияж.

Во-вторых, яркие массивные брови, нарисованные карандашом, прибавляют возраст. «Чтобы выглядеть свежее, не стоит сильно прокрашивать брови. Для макияжа лучше использовать легкие продукты: пудровый карандаш, гель, устойчивую помаду для бровей», — рассказала визажист. Карандашом можно лишь слегка прокрасить участки, которые нуждаются в заполнении.

В-третьих, Панфиловская посоветовала не усердствовать с хайлайтером. Сияющие текстуры подсвечивают кожу, подчеркивают и зрительно преувеличивают все нюансы. «Если кожа ровная, можно использовать небольшое количество хайлайтера. Лучше выбрать продукт с мелкодисперсной текстурой. Он ложится тонкой вуалью и создает приятный эффект сияния», — заключила специалист.

Ранее советы по подготовке кожи лица к весне дала визажист, бьюти-блогер Александра Астер. Она порекомендовала убрать из ухода сильные кислоты.