Бьюти-блогер дала советы по подготовке кожи лица к весне

Советы по подготовке кожи лица к весне дала в беседе с «Мослентой» визажист, бьюти-блогер Александра Астер.

«Ближе к весне теплых и солнечных дней становится больше, но наблюдаются сильные перепады дневных и вечерних температур. Поэтому первое и самое главное правило — продолжать защищать кожу с помощью плотного дневного крема. Наносить его стоит хотя бы за полчаса до выхода на улицу», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, время от времени крем нужно менять: чем стабильнее температура, тем менее плотный крем должен быть в косметичке. Это поможет не перегружать кожу.

«С приближением весны стоит завершить использование ретинола и вернуть в косметичку средства с SPF. Это важно для предотвращения побочных эффектов усиленного ультрафиолетового излучения — раздражения, пигментации, ожогов», — предупредила Астер. В начале теплого сезона можно использовать SPF-30, но к лету лучше перейти на SPF-50, уточнила она.

Важно ввести в уход сыворотки — например, гиалуроновую или с витамином С, продолжила эксперт. Это поможет поддерживать кожу в тонусе, выровнять ее тон, сделать кожу более свежей и отдохнувшей на вид. «Интересный факт: витамин С — антиоксидант, и считается, что он усиливает SPF-средства», — отметила собеседница «Мосленты».

Астер порекомендовала убрать из ухода сильные кислоты. Если в них все-таки есть необходимость, можно перейти на более слабые вариации: AHA или PHA кислоты.

«Обратите внимание на пептиды. Этот вид активов не требует сложного ввода в уход и помогает коже лучше выполнять свои защитные функции. Есть одно важное условие: лучше не использовать их вместе с кислотами, иначе пептиды могут не сработать», — заметила блогер.

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