Мужчина пытался ввезти из Дубая в Москву часы по цене квартиры
Россиянина задержали во Внуково за незаконный провоз в страну часов за 19 миллионов рублей.
За незаконный провоз в страну швейцарских часов стоимостью 19 миллионов рублей таможенники задержали 28-летнего россиянина в аэропорту Внуково. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
Стало известно, что мужчина не задекларировал часы производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic в попытке избежать уплаты таможенных платежей в 5,5 миллиона рублей. По его прилету из Дубая в Москву часы были обнаружены при выборочной проверке.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») и статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере»). Таким образом россиянину грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее брендовую одежду стоимостью более 10 миллионов рублей обнаружили у пассажира во Внуково.