Контрабанду Chanel и Dior из Дубая пресекли в аэропорту в Москве
Брендовую одежду стоимостью более 10 миллионов рублей обнаружили у пассажира во Внуково.
В московском аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду брендовой одежды из Дубая. Стоимость незадекларированной продукции составила более 10 миллионов рублей, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ФТС.
«В ходе досмотра в чемодане пассажира таможенники обнаружили 124 предмета мужской и женской одежды различных видов, семь кожаных ремней, одну пару кроссовок и пару лоферов. На вещах имелись товарные знаки известных брендов: Chanel, Luis Vuitton, Miu Miu, Prada, Versace, Christian Dior», — рассказали в ведомстве. На некоторых вещах не было ценников, бирок и идентификационных знаков производителя.
Этот багаж мужчина пытался пронести через «зеленый» коридор в аэропорту. Задержанный сообщил, что купил одежду для личного пользования и часть из нее успел поносить.
Экспертиза показала, что в употреблении были только два предмета. Сумма неуплаты таможенных платежей составила 2,8 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере»).
Ранее радиоактивные крапленые карты обнаружили таможенники в Домодедово у пассажирки из Дубая. Игральные карты с повышенным в 440 раз радиационным фоном изъяли из кармана гражданки Вьетнама.