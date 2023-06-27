Контрабанду Chanel и Dior из Дубая пресекли в аэропорту в Москве

Этот багаж мужчина пытался пронести через «зеленый» коридор в аэропорту. Задержанный сообщил, что купил одежду для личного пользования и часть из нее успел поносить.

Экспертиза показала, что в употреблении были только два предмета. Сумма неуплаты таможенных платежей составила 2,8 млн рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере»).

Ранее радиоактивные крапленые карты обнаружили таможенники в Домодедово у пассажирки из Дубая. Игральные карты с повышенным в 440 раз радиационным фоном изъяли из кармана гражданки Вьетнама.