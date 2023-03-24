Раскрыт средний чек москвичей в ювелирных магазинах

Аналитический центр бренда SOKOLOV раскрыл средний чек москвичей в ювелирных магазинах в своем исследовании, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». В проведенном опросе жители столицы заявили о тратах на украшения до 12 тысяч рублей.

«Средний чек в московских ювелирных магазинах вырос на 13 процентов и достиг 11 959 рублей. Это самый высокий показатель по стране», — говорится в сообщении. По итогам 2022 года выяснилось, что на столицу приходится более 56 процентов продаж ювелирных украшений всего Центрального федерального округа.

В Подмосковье при этом средний счет покупателя увеличился на 17 процентов и достиг 7295 рублей за одну покупку. За 2022-й жители Москвы потратили на ювелирные украшения 66 миллиардов рублей, а жители Подмосковья — 21 миллиард рублей.

Ранее, в декабре прошлого года, ювелир назвал самые популярные драгоценности у москвичей.