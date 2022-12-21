Ювелир назвал самые популярные драгоценности у москвичей

Самые популярные у москвичей драгоценности в интервью РИА Новости назвал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.

«Среди золота в Москве и Санкт-Петербурге более популярно белое, в регионах —традиционное красное. Желтое золото востребовано мало, в основном в южных регионах. В целом возросла доля покупок в ценовом сегменте до десяти тысяч рублей», — рассказал эксперт.

По его словам, наиболее востребованным металлом у россиян в этом году стало серебро. Среди украшений лидируют так называемые «сольники» — кольца с одним камнем — бриллиантом или фианитом в разном металле.

Ранее россияне определили лучший подарок на Новый год.