Анфиса Чехова высказалась о переезде из России

О переезде из России высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на днях вернувшаяся в Москву из США телеведущая Анфиса Чехова.

«Планы мои сильно зависят от того, где будет жить мой любимый человек. Одна я вряд ли перееду», — ответила она на вопрос подписчика о смене постоянного места жительства.

Отвечая на вопрос другого фолловера, Чехова уточнила, что ее возлюбленный живет и работает в США и переезжать в Москву не собирается. Раскрыть личность бойфренда телеведущая отказалась, но назвала условия, при которых сделает это.

«Вы узнаете, кто он, лишь в том случае, если я соберусь рожать или выходить замуж. Во всех остальных случаях я не собираюсь афишировать свою личную жизнь», — заявила телезвезда.

Ранее 45-летняя Чехова показала фигуру в купальнике. Снимки с ее пляжной фотосессии восхитили пользователей социальной сети.