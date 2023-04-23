Анфиса Чехова ответила на обвинение в хвастовстве

На обвинение в хвастовстве ответила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая Анфиса Чехова. Она призвала хейтеров брать с ее успешной жизни пример.

Знаменитость опубликовала фотографию с шопинга, сделанную в одном из ТЦ Дубая. Она рассказала, что ходила по магазинам целый день, но купила только самое необходимое, так как после рождения ребенка перестала быть шопоголиком. В ответ многие юзеры обвинили ее в хвастовстве и понтах.

«Десять человек могут смотреть в одно окно и видеть разную картинку. Так и здесь. Люди, которые не могут себе этого позволить, воспринимают агрессивно, раздражаются, потому что у них этого нет. Они думают, что я показываю все это специально для них, чтобы поддеть, показать, какая я в отличие от них крутая чика», — отметила Чехова.

Те же, кому подобное привычно, вспомнят, как сами измучились во время походов по магазинам, обратят внимание на удобную обувь на фото и порадуются, что хотя бы ноги не натерла, добавила телеведущая.

«Ваша реакция — это то, чем вы наполнены. Это то, что у вас болит. Воспринимайте другого человека не как раздражитель, а как мерило того, что происходит внутри вашей души. Есть вариант вдохновиться успехом девочки из простой семьи и попытаться добиться того же, если вам хочется», — заявила Чехова.

Телезвезда подчеркнула, что человека, которого устраивает его жизнь, никогда не будет раздражать чужая. «Вместо того чтобы тратить силы на злость и негатив, которые еще никого не сделали счастливым, лучше потратьте силы на то, чтобы достичь желаемого», — призвала она.

Ранее Чехова сняла видео в мини-платье с разрезами. Поклонники обратили внимание на ее изменившиеся ягодицы.