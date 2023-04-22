Поклонники высказались о ягодицах Анфисы Чеховой в мини-платье с разрезами
Пользователи сети заявили о выросших ягодицах телеведущей Анфисы Чеховой.
В мини-платье с разрезами снялась во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах телеведущая Анфиса Чехова. Видеозаписью она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
В ролике Чехова сначала лежит на кровати, потом выходит на балкон и танцует на фоне красивого вида.
В комментариях поклонники высказались о ее внешнем виде, некоторые обратили внимание на ягодицы. «Попа выросла», — заявила одна из пользовательниц сети. «Всегда прекрасная!», «Красотка», «Хочу к вам», — написали другие.
Ранее певица Глюкоза показала видео в купальнике с отдыха на Мальдивах. Ее ягодицы восхитили пользователей сети.