Поклонники высказались о ягодицах Анфисы Чеховой в мини-платье с разрезами

В мини-платье с разрезами снялась во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах телеведущая Анфиса Чехова. Видеозаписью она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике Чехова сначала лежит на кровати, потом выходит на балкон и танцует на фоне красивого вида.