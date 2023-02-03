45-летняя Анфиса Чехова раскрыла свои принципы питания

Свои принципы питания раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Анфиса Чехова.

«Принципы питания простые — питайся вкусно, разнообразно, кайфуй от еды, которую ты ешь. Но ешь только то, что тебя не убивает. Питайся осознанно, мы же не мусорное ведро и не сточная яма, чтобы все подряд в себя запихивать. Выбирайте качественные блюда», — посоветовала знаменитость.

Если себя сильно сдерживать, дрессировать, принуждать и ущемлять, легко можно сорваться, отметила она. По словам Чеховой, «цепной пес всегда сорвется», как только ему подвернется такая возможность, поэтому призвала относиться к себе по-доброму.

Ранее 45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала серию пляжных фотографий, снятых во время отдыха в Мексике.