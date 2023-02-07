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02:36, 07 февраля 2023
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Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище

Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Свое школьное прозвище раскрыла в новом выпуске программы «Звезды сошлись» популярная телеведущая Анфиса Чехова. Она рассказала, что сменила три школы, но в каждой была «известной и яркой девочкой» из-за пышных форм.

«Некрасивой подруги у меня не было, потому что некрасивой подругой была я. Я была полная, у меня рано все выросло. Мальчики дразнили, обзывали, моя грудь им не давала покоя… Конечно, они часто пытались до меня дотронуться, схватить», — поделилась Чехова.

Телеведущая уточнила, что самым обидным и нелюбимым ее прозвищем было Мадам Грицацуева. Несмотря на это, сейчас она всегда испытывает хорошие, позитивные чувства при встречах с одноклассниками.

Ранее было раскрыто школьное прозвище актера и музыканта Владимира Высоцкого. Он получил его за стильную одежду.

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