Названо школьное прозвище Владимира Высоцкого

Школьное прозвище советского поэта Владимира Высоцкого в материале «Мосленты» назвал журналист и историк Валерий Бурт. Специалист отметил, что в среду, 25 декабря ему исполнилось бы 85 лет.

Историк рассказал, что в первый класс Высоцкий пошел в школу № 273, расположенной в то время на Первой Мещанской улице (ныне Проспект Мира, 68, строение 3) в Ростокинском районе столицы. После развода родителей он переехал с отцом на Каретный переулок, где и пошел в новую школу — № 186.

«Новичок появился в 5 "Е" стильно одетым — в импортной замшевой курточке и новеньких, тоже зарубежного производства, ботинках. Одноклассники прозвали его "американец"», — сказал Бурт.

Ранее знаменитого форварда сборной СССР по хоккею сравнили с Владимиром Высоцким.