45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

45-летняя телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала фотографии на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фотки, и пытаешься быть няшкой. Ретроградный Меркурий, мать его за ногу», — подписала знаменитость снимок с одного из пляжей Дубая в раздельном цветном купальнике.

«Шикарно выглядите, Анфиса», «Как же она прекрасна», «Фигурка супер», «Красивая», «Фигура классная», «Анфиса — красотка», «Шикарная богиня Анфиса», «Клевая», «Какая ты сексуальная», «Ты богиня любви и красоты», «Божественна», «Супер», «Прекрасная», — прокомментировали поклонники.

Ранее поклонники высказались о ягодицах Анфисы Чеховой в мини-платье с разрезами.