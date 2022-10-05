Чехова вывела собственную формулу счастья

Собственную формулу счастья вывела на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Анфиса Чехова.

«В тяжелые времена нужно непременно соблюдать маленькие ритуалы счастья. Без них нашей психике никак не справиться. Человек рожден для радости, а не страданий. Да, сложности неизбежны, но наш мозг не может с ними справляться, если не подкреплять его старания "вкусняшками"», — написала знаменитость.

Чехова призвала подписчиков сконцентрировать внимание на привычных делах и вещах, начать «смаковать» их. Трудные времена как нельзя лучше показывают, что счастье состоит из мелочей, считает она. Актриса отметила, что наслаждается возможностью целовать своего сына, ласкать собаку, пить вкусный кофе, смотреть хороший фильм, принимать горячую ванну с ароматной пеной. «Ведь кто-то только мечтает об этом, а я могу делать хоть каждый день. И это уже радость», — заявила она.

Ранее москвичи оказались несчастнее жителей регионов. Жители столицы оценили свой уровень счастья на 3,27 балла, а россияне в целом — на 3,56 балла.