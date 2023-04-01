10:41, 01 апреля 2023
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Один человек погиб при взрыве колеса в Подмосковье
В подмосковном Подольске 34-летний мужчина погиб при взрыве колеса от КамАЗа.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
Мужчина погиб при взрыве колеса в подмосковном Подольске, передает РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, происшествие случилось на 31-м километре Симферопольского шоссе. Колесо грузового КамАЗа взорвалось, когда покрышку снимали с диска для замены.
Сообщается, что 34-летний мужчина погиб на месте. Подробности и причины произошедшего выясняются.
Ранее стало известно, что грузовой автомобиль КамАЗ насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы.