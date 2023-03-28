Грузовой автомобиль марки КамАЗ насмерть задавил мужчину на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Как сообщает ведомство, ДТП случилось на Енисейской улице. Водитель машины сбил пешехода, который пересекал улицу на красный сигнал светофора. Пострадавший скончался на месте. По факту ДТП правоохранители начали проводить проверку.

Ранее смертельная авария с сотрудником ЦОДД произошла на МКАД.