Молодой человек нырнул в московский водоем и пропал

19-летний молодой человек пропал после заплыва на Теплостанском пруду на юго-западе Москвы. Об этом телеканалу «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 июля. Компания молодых людей отдыхала на берегу водоема, когда один из них разделся, прыгнул в воду и пропал. Его вещи остались на берегу, после чего их забрал знакомый парня.

Ранее стало известно, что двое маленьких детей утонули в водоеме недалеко от подмосковной Истры.